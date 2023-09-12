Андерсон Сильва обратился к Адесанье: «Ты больше не будешь открывать рот, чтобы сравнивать себя со мной»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) отреагировал на поражение экс-чемпиона Исраэля Адесаньи (24-3), которого перед боем с Шоном Стриклендом (28-5) начали называть величайшим средневесом в истории.

«Я здесь главный, и ты больше не будешь открывать рот, чтобы сравнивать себя со мной в этом дерьме, — приводит слова Сильвы издание Sherdog. — Ты понимаешь? Я здесь главный».

Сообщение было оставлено в соцсетях Сильвы, но затем было удалено. Сильва является рекордсменом UFC по количеству побед подряд (16). Он владел титулом UFC с 2006 по 2013 год, проведя 10 защит.