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Сегодня, 16:25

Корешков: «После восстановления Павлович должен подраться с кем-то вроде Сирила Гана»

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Российский полусредневес Андрей Корешков дал совет бойцу UFC Сергею Павловичу в плане выбора соперника на следующий поединок.

«После восстановления Сергей должен подраться с кем-то вроде Сирила Гана, если мы говорим о титульной гонке, поскольку с ним россиянин еще не встречался. В принципе, такое имеет место. Чем такое противостояние будет интересно? Прежде всего тем, что оба бойца являются ударниками, которые предпочитают драться в стойке. Я бы даже сказал, что у Павловича также будет шанс на то, чтобы забороть Сирила, ведь у него есть преимущество за счет греко-римской борьбы, которой он владеет», — цитирует Корешкова RT.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.

Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Источник: russian.rt.com
Сергей Павлович
UFC
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