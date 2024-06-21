Корешков: «Уиттакер готовился на пять раундов, Алискеров — на три. Это главный фактор»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился мнением о бое Икрама Алискерова и Роберта Уиттакера.

«Икрам Алискеров сам по себе непростой соперник для кого угодно. Единственный момент, он готовился на другого бойца и ему надо лететь из США в Саудовскую Аравию. Далеко. Как скажется перелет и остальное? Хотя Роберт Уиттакер в похожей ситуации. Он прилетит из Австралии. Плюс-минус одинаковые условия. Но только Роберт готовился на пять раундов, а Икрам на три. Это главный фактор. Фаворитом будет Уиттакер. Как сложится бой? Не знаю. Шансы на победу у Алискерова есть», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Бой Алискерова и Уиттакера возглавит турнир UFC on ABC 6, который пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).