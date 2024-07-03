Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:40

Корешков: «Пока не видно какой-то ясности, где и с кем будет драться Махачев»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал о трудностях в выборе соперника для Ислама Махачева (26-1).

«Даже не знаю, кто там еще остался в легком весе? Арман Царукян дисквалифицирован на девять месяцев и теперь будет отдыхать. Второй бой с Дастином Порье можно посмотреть, но мне кажется, что скорее всего Ислам выиграет его уже более убедительно, потому что проблем со здоровьем у него уже не будет. У него был стафилококк, что отразилось на рисунке первого боя.

Других претендентов я не вижу. Макси Холлоуэй подерется за титул в полулегком весе, Джастин Гэджи последний бой проиграл. У Ислама по сути не осталось соперников. Титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Билалом Мухаммадом уже объявлен, поэтому и туда переходить сейчас смысла нет. Пока не видно какой-то ясности, где и с кем будет драться Махачев. Возможно, какая-то информация появится после титульного боя в полусреднем весе, если Ислам захочет туда подняться», — приводит Vprognoze.ru слова Корешкова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11814230-koreshkov-mahachevu-ne-s-kem-dratsya-v-legkom-vese.html
Андрей Корешков
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Беллингему грозит дисквалификация за неприличный жест в матче Евро-2024
Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Махачев — Чендлеру: «Ты ненадежный чувак. Чемпиону нужен настоящий противник»