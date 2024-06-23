Андрей Корешков считал, что Волков победит Павловича во втором-третьем раунде

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил победу Александра Волкова над Сергеем Павловичем на турнире UFC в Саудовской Аравии. Волков выиграл решением судей.

«Александр хорошо воспользовался своей антропометрией, как я и думал. Он много бил ногами, которые у него длиннее. Постоянно менял стойки, создавая неудобства Павловичу, который прицеливался, и пытался выдерживать нужную для себя дистанцию, чтобы Сергей вымахивался и не попадал, либо попадал, но по блоку. Если честно, я думал, что Волков выиграет этот бой в конце второго или в третьем раунде. Считал, что когда Павлович вымахается, Александр сможет его провалить и догнать ногой или ударить руками, что у него неплохо получается», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

На счету 35-летнего Волкова теперь 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.