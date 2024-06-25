Андрей Орловский: дата и соперник по бою на турнире UFC 303

Орловский проведет следующий поединок против словака Будая на UFC 303

45-летний тяжеловес UFC Андрей Орловский (34-23) проведет следующий поединок против 32-летнего словака Мартина Будая (13-2) на UFC 303. Турнир состоится в ночь на воскресенье, 30 июня, на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранние прелимы начнутся в 01:00 по московскому времени.

В главном событии UFC 303 действующий чемпион полутяжелого дивизиона бразилец Алекс Перейра проведет защиту против бывшего обладателя титула из Чехии Иржи Прохазки.

Смотреть прямую трансляцию боев главного карда UFC 303 можно бесплатно в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединки ММА также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

Орловский идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Вальдо Кортесу-Акосте (11-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 января на UFC Fight Night 234 в UFC Apex в Парадайсе, США.