Андрей Орловский рассказал, как определить бойца на допинге

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) заявил «СЭ», что первый номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Павлович (18-1) подсказал ему, как понять, что боец употребляет запрещенные препараты.

— У вас было как-то высказывание, что Нганну что-то принимал когда-то.

— Ну, посмотрите на его прошлые фотографии и сейчас, на его грудные мышцы. Форма не совсем мужская. Посему есть основания предполагать, что он наверняка когда-то что-то принимал или до сих пор на чем-то.

— А грудные мышцы — это признак какой-то?

— Я не знаю, я это слышал от Сереги Павловича (смеется). Он там тренируется с бразильскими бойцами и открыл мне глаза, как это определяется. В частности, он мне говорил про грудь, плечи и лоб.

— Лоб?

— Да, какие-то складки на лбу. Надбровные дуги.

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.