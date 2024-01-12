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Сегодня, 20:00

Орловский — Кортес-Акоста: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Бой Орловский — Кортес-Акоста пройдет на UFC Vegas 83
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Андрей Орловский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой в ночь на 14 января в рамках предварительного карда турнира UFC Vegas 83 на арене «Apex» в Лас-Вегасе. Начало турнира — в 00:00 по московскому времени.

Ссмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 84 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Орловский и Кортес-Акоста выйдут в октагон ориентировочно в 02:30 (мск).

Последний поединок 44-летний Орловский провел против Донтейла Мэйса. Андрей потерпел досрочное поражение нокаутом во втором раунде. На счету белоруса 34 и 22 поражения в ММА. Андрей идет на серии из двух досрочных поражений, которые он потерпел от бразильца Маркоса Рожерио де Лимы и американца Донтейла Мэйеса.
31-летний Кортес-Акоста дрался в августе на турнире UFC Fight Night 225, где нокаутировал в первом раунде Лукаша Бржески. На его счету десять побед и одно поражение.
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