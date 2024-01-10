Бой Орловский — Кортес-Акоста на UFC Vegas 83 пройдет в ночь на 14 января

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский подерется с Вальдо Кортесом-Акостой в ночь на 14 января в рамках предварительного карда турнира UFC Vegas 83 на арене «Apex» в Лас-Вегасе. Начало — в 00:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 03:00 (мск).

Главным событием UFC Vegas 83 станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильским бойцом Джонни Уокером. Посмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 84 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

44-летний Орловский в июне 2023 года проиграл Донтэлу Майсу техническим нокаутом во втором раунде. В его активе 34 победы и 22 поражения.

31-летний Кортес-Акоста дрался в августе на турнире UFC Fight Night 225, где нокаутировал в первом раунде Лукаша Бржески. На его счету десять побед и одно поражение.