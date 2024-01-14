В ночь на 14 января американо-белорусский боец из тяжелого веса Андрей Орловский проведет поединок с представителем США Вальдо Кортесом-Акостой на турнире UFC Vegas 84. Вечер смешанных единоборств проходит на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США). Орловский и Кортес-Акоста начнут драться примерно в 02.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Орловский — Кортес-Акоста пройдет в прямом эфире на канале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass. Следить за ключевыми событиями боя на турнире UFC Vegas 84 можно в матч-центре «СЭ».

У 44-летнего Орловского в ММА — 34 победы, 22 поражения и еще два поединка были признаны несостоявшимися. С 2005 по 2006 год спортсмен был чемпионом UFC в тяжелом весе. На счету Кортеса-Акосты в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 13 побед и одно поражение.

В главном событии турнира в Лас-Вегасе пройдет бой-реванш между представителями полутяжелого веса — Магомед Анкалаев (Россия) и Джонни Уокер (Бразилия).

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