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Сегодня, 12:37

Джон Аник: «Порье заинтересует бой с Нейтом Диасом»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джон Аник считает, что четвертый номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-9) согласится выйти в октагон еще раз ради боя с экс-бойцом лиги Нейтом Диасом (21-13).

«Дастин все еще чертовски хорош. У него есть интеллект, а ведь прошлым летом он был нокаутирован Джастином Гейджи и ему только что разбили лицо в бою с Исламом Махачевым. Поэтому я думаю, что бой с Нейтом Диасом — это единственный бой, который, на мой взгляд, мог бы заинтересовать Дастина», — сказал Аник на The Anik & Florian Podcast.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Нейт Диас
0
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