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Сегодня, 18:00

Екубов: «Фигередо — очень удобный соперник для Петра Яна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец наилегчайшего веса ACA Анис Екубов заявил, что россиянину Петру Яну не составит труда победить бразильца Дейвисона Фигередо.

«Хочу посмотреть на возвращение Петра Яна в поединке с Дейвисоном Фигередо. Жду зрелища. Это крутой бой. Для Яна Фигередо очень удобный соперник», — приводит слова Екубова MMA.Metaratings.ru.

Бой Яна и Фигередо пройдет 23 ноября в турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). На счету россиянина 17 побед и 5 поражений. В активе его соперника 24 победы, 3 поражения и 1 ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анис Екубов
Дейвесон Фигередо
Петр Ян
UFC

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