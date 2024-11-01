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Сегодня, 00:15

Анкалаев может подраться с Перейрой в декабре на турнире UFC 310

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Руководство UFC предложило действующему чемпиону промоушена в полутяжелом весе Алексу Перейре и россиянину Магомеду Анкалаеву провести титульный бой на турнире в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 8 декабря. Об этом сообщает издание MMA Mania.

Ранее в главном бою турнира должны были выступить чемпион среднего дивизиона Белал Мухаммад и непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов, однако американец снялся с турнира из-за инфекции.

В случае, если Перейра даст согласие, он проведет четвертую защиту титула за последние восемь месяцев. Анкалаев в последний раз дрался в минувшие выходные на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), победив австрийца Александра Ракича.

На счету 32-летнего Анкалаева 20 побед, одна ничья и одно поражение в карьере. Еще один поединок россиянин завершил без результата. У 37-летнего Перейры 12 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев

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