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Сегодня, 08:07

Анкалаев обратился к Прохазке: «Тебя дважды отправил в нокаут один и тот же боец»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) отреагировал на желание экс-чемпиона в полутяжелом весе Иржи Прохазки (30-5) провести третий бой с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2).

«Этот парень бредит. Неважно, во что ты веришь, но не стоит отрицать, что один и тот же человек дважды отправлял тебя в нокаут. Я считаю, что и Раунтри тебя побьет», — написал Анкалаев в соцсети X.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.

Иржи Прохазка
Магомед Анкалаев
UFC
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