Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:49

Анкалаев: «Перейра готов драться на коротком уведомлении с любым, кроме меня»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал отказ чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры провести титульный бой уже в декабре.

«Он готов драться с любым на коротком уведомлении, кроме меня, — написал Анкалаев в соцсетях. Он знает, что должен быть готов. Он не дурак».

Ранее на турнире UFC 310 сорвался главный поединок: Белал Мухаммад получил травму и не сможет провести защиту против Шавката Рахмонова. Перейра также не сможет выйти на бой против Анкалаева, так как, по его словам, травмировал руку в бою с Халилом Раунтри.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Сегодня
Вчера
Неделя