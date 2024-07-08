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Сегодня, 12:45

Анкалаев отреагировал на желание Перейры перейти в бокс

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) прокомментировал желание чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (11-2) перейти в бокс.

«Я против тебя, я нокаутирую тебя в первом раунде. Тебе не нужен бокс, тебе нужен самый большой вызов в твоей жизни.

Ты пытаешься получить еще один легкий гонорар, как насчет того, чтобы подраться в UFC? Я имею в виду настоящий бой", — написал Анкалаев в соцсети X.

Ранее Перейра заявил, что однажды хотел бы попробовать себя в боксе.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
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