Анкалаев отреагировал на желание Перейры перейти в бокс

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) прокомментировал желание чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (11-2) перейти в бокс.

«Я против тебя, я нокаутирую тебя в первом раунде. Тебе не нужен бокс, тебе нужен самый большой вызов в твоей жизни.

Ты пытаешься получить еще один легкий гонорар, как насчет того, чтобы подраться в UFC? Я имею в виду настоящий бой", — написал Анкалаев в соцсети X.

Ранее Перейра заявил, что однажды хотел бы попробовать себя в боксе.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.