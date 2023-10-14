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Сегодня, 17:45

Анкалаев: «Джонни Уокер съел мое фото? Приятного ему аппетита»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Магомед Анкалаев в интервью «СЭ» ответил Джонни Уокеру. Ранее бразильский полутяжеловес ударил и съел фотографию с изображением Анкалаева.

— Джонни Уокер недавно съел твою фотографию, которая была наклеена на грушу. Что бы ты ему ответил?

— Что я ему могу сказать... Просто: «Приятного аппетита!». Пусть съедает мои портреты, но в бою ему будет очень тяжело.

— За счет чего будет тяжело?

— Вес наберет, гонять тяжело будет (улыбается).

Анкалаев и Уокер сразятся на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби. В случае победы Анкалаев может подраться за пояс чемпиона полутяжелого дивизиона UFC.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
ММА
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