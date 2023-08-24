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Сегодня, 11:25

Анкалаев: «Под Уокера пока не готовлюсь. Соперник может поменяться»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) рассказал, как проходит его подготовка к поединку на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Мой следующий бой состоится 21 октября. Соперник — бразилец Джонни Уокер, — сказал Анкалаев на видео в соцсетях. — Готовимся, трудимся. Будет очень интересный бой. У него нестандартные удары, но он очень яркий боец, который работает первым номером. Это как раз мне на руку — я люблю, когда на меня нападают. Мы будем готовы.

Подготовка в целом идет хорошо, без травм, самое главное. Спарринг-партнеры есть, не жалеем себя. Пока именно под Уокера не готовимся — мы точно не знаем, соперник может поменяться. Ближе к бою, когда месяц останется, мы уже будем под него подстраиваться и под него работу делать".

Анкалаев должен подраться с 9-м номером рейтинга бразильцем Джонни Уокером (21-7) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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