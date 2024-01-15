Магомед Анкалаев: «Вот и поставили жирную точку в противостоянии с Уокером. Выдвигаемся за поясом!»

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) поблагодарил всех, кто поддерживал его в бою с Джонни Уокером (21-8).

«Вот и поставили жирную точку в нашем противостоянии. Спасибо всем тем людям, кто был рядом все это время, моим тренерам, спарринг-партнерам, всем моим болельщикам и тем, кто переживал за меня, мы все вместе выдвигаемся за поясом!!!» — написал Анкалаев в соцсетях.

Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.