Магомед Анкалаев: «Вот и поставили жирную точку в противостоянии с Уокером. Выдвигаемся за поясом!»

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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) поблагодарил всех, кто поддерживал его в бою с Джонни Уокером (21-8).
«Вот и поставили жирную точку в нашем противостоянии. Спасибо всем тем людям, кто был рядом все это время, моим тренерам, спарринг-партнерам, всем моим болельщикам и тем, кто переживал за меня, мы все вместе выдвигаемся за поясом!!!» — написал Анкалаев в соцсетях.
Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.