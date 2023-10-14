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Сегодня, 18:45

Анкалаев — о спаррингах с чемпионом UFC Стриклэндом: «У нас с ним всегда рубки бывают»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев в интервью «СЭ» рассказал о спаррингах с чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклэндом.

— Твой спарринг-партнер Шон Стриклэнд стал чемпионом UFC. Назови, в каких бойцовских аспектах он реально хорош.

— Стриклэнд хорош. У него есть нестандартный бокс. Он очень выносливый и его очень тяжело удержать в партере.

— Стриклэнд любит рассказывать про свои спарринги. Расскажи о самом жестком спарринге со Стриклэндом.

— У нас с ним всегда бывают рубки. Рубится он до конца, сколько может рубится. А на вопрос: кто из нас выиграет? Я не знаю как ответить. Судей не бывают у нас [во время спаррингов]. Этот вопрос было бы интереснее ему задать. Я для него очень нестандартный спарринг-партнер. Но он все-таки любит со мной спарринговаться.

— Почему любит? Из-за того, что ты нестандартный контр-панчер?

— Нет. Думаю, многие избегают его, потому что на спарринги он выходит как на бои. Не все любит с ним спарринговать.

— На сколько процентов ты включался в тех спаррингах?

— Настолько, насколько нужно для того, чтобы обыграть его.

— Понял. Если коротко, то ты его обыгрывал и проблем с этим не было.

— Были дни, когда он меня обыгрывал. Бывало так, что я его обыгрывал. Это же спарринги. Бывают дни, когда у тебя тренировки и спарринги не идут. А бывают дни, когда тебя прет-прет, все получается.

Следующим соперником Анкалаева станет бразилец Джонни Уокер. Бойцы сразятся на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.

Магомед Анкалаев. «Для некоторых бойцов уход USADA — хорошо. Меня же это не волнует — я за чистый спорт». Анкалаев перед UFC 294

Магомед Анкалаев
Шон Стрикленд
UFC
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