Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:10

Анкалаев пообещал разбить Ракичу лицо, чтобы ему дали бой за титул

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) сделал заявление после анонса его боя с Александром Ракичем (14-4) на 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Теперь все знают, что я не борюсь за титул и буду драться с Ракичем в Абу-Даби. Кого бы Мик Мейнард мне ни дал, я разобью этому сопернику лицо, чтобы мне больше не смогли отказать [в титульном бое], если я сделаю свою работу впечатляюще. Мне жаль того, кто будет драться со мной в дальнейшем», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев и Ракич подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Александр Ракич
Магомед Анкалаев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекса Перейру обвинили в изнасиловании