Анкалаев: «Привезу пояс UFC в Россию-матушку. Перейре осталось недолго»

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев заявил, что отберет титул чемпиона у бразильца Алекса Перейры.

«Чейл Соннен, пожалуйста, не играй с моей едой. Я буду следующим, кто привезет пояс [UFC] в Россию-матушку. Алекс — мертвец, которому осталось ходить немного», — написал Анкалаев в соцсети X.

На счету Анкалаева 20 побед, 1 поражение, 1 ничья и 1 поединок, признанный несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, он единогласным решением судей выиграл у Александра Ракича.

В активе у Перейры 12 побед и 2 поражения.