Анкалаев: «У Прохазки рекорд в UFC 4-2. Его побьют много парней из топ-25»

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) прокомментировал слова экс-чемпиона в полутяжелом весе Иржи Прохазки (30-4) о том, что он хочет подраться с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (22-2).

«Кто-то должен поговорить с этим парнем, Иржи, его рекорд 4-2 в UFC, многие парни из топ-25 побьют его, он не настолько хорош», — написал Анкалаев в соцсети X.

Прохазка проиграл Алексу Перейре (11-2) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.