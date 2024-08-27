Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:38

Анкалаев: «У Прохазки рекорд в UFC 4-2. Его побьют много парней из топ-25»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) прокомментировал слова экс-чемпиона в полутяжелом весе Иржи Прохазки (30-4) о том, что он хочет подраться с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (22-2).

«Кто-то должен поговорить с этим парнем, Иржи, его рекорд 4-2 в UFC, многие парни из топ-25 побьют его, он не настолько хорош», — написал Анкалаев в соцсети X.

Прохазка проиграл Алексу Перейре (11-2) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Дрикус Дю Плесси
Иржи Прохазка
Магомед Анкалаев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Гладков назвал ситуацию на границе с Белгородской областью контролируемой
Спецназ Росгвардии с ФСБ обследовал бункер украинских боевиков на «Азовстали»
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анкалаев: «Я снесу Перейре подбородок, он у него слабый»

Топурия назвал главных претендентов на титул, не упомянув Евлоева