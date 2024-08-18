Анкалаев: «Перейра — самый трусливый боец в UFC»

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) отреагировал на то, что чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) выразил желание спуститься в средний вес и подраться с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (22-2).

«Перейра — самый трусливый боец в UFC. Он вызывает на бой бойцов из среднего веса, которые весят меньше его на 40 фунтов. Я единственный, чье имя он даже не упоминает. Я обещаю, что в октябре я сделаю свое дело и затем нокаутирую тебя в течение двух раундов. Я тот, от кого он в ужасе убегает», — написал Анкалаев в соцсети X.

Перейра выступал в среднем весе в UFC с 2021 по 2023 год. Он перешел в полутяжелый вес после потери титула в бою с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-4).