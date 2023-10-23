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Сегодня, 08:05

Анкалаев — о Уокере: «Конфликт будет продолжаться, пока я его не размажу»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) рассказал, что рассчитывает получить с седьмым номером рейтинга Джонни Уокером (21-7) реванш в ближайшее время.

«Я уже успокоился. Было очень обидно, что бой остановили, — сказал Анкалаев «СЭ». — Соперник слился, но я думаю, что в ближайшее время у нас будет реванш, и мы размажем его.
Я думаю, в каких-то моментах Уокер симулировал, а то, что он сделал в конце — это не по-мужски. Мы узнали, почему остановили бой. Доктор спросил его: «Ты где?», а он сказал, что где-то в пустыне, начал непонятные вещи говорить. После того как остановили бой, он начал прыгать. Чем завершился конфликт? Мы не встретились. Конфликт будет продолжаться, пока я его не размажу».

Бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что Уокер не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Бой между Магомедом Анкалаевым и&nbsp;Джонни Уокером был остановлен. Скандал на турнире UFC! Анкалаев хотел подраться с соперником после боя — пришлось вмешиваться Дане Уайту

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