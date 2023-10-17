Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:35

Анкалаев считает Крылова претендентом на титул UFC

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев высказался о титульных перспективах своего соотечественника Никиты Крылова.

— Увидели ли вы прогресс у Никиты Крылова в его последних боях? Выглядит ли он претендентом на титул?

— 100 процентов. Парень в последних боях показывал агрессию, шел вперед и демонстрировал зрелищные бои, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Анкалаева.

— В его действиях было больше безумной рубки или тактической мысли?

— Больше безумия. Он просто пошел вперед за победой, не думая головой. Просто пошел вперед добывать победу. И у него получилось.

Свой последний поединок Крылов провел в марте этого года в турнире UFC Fight Night 221. Тогда он одержал победу над американцем Райаном Спэнном в первом раунде. Всего на счету 31-летнего Крылова 30 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ankalaev-krylov-vyglyadit-pretendentom-na-titul-295694/
Магомед Анкалаев
Никита Крылов
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026
Соревнования по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
СМИ сообщили о смерти украинского шоумена и участника КВН Сергея Сивохо
Маск восклицательным знаком отреагировал на пост в соцсети X о помощи Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пэдди Пимблетт: «Я прикончу Фергюсона в первом раунде»

Волкановски — о реванше с Махачевым: «У меня никогда не было такого настроя на бой»