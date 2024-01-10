Анкалаев тренировался с Волковым в преддверии реванша с Уокером

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) рассказал, что пригласил российского тяжеловеса Александра Волкова (37-10) в тренировочный лагерь перед реваншем с Джонни Уокером (21-7).

«Очень понравилось работать с Александром Волковым. Мы его приглашали на последние спарринги, он помог мне, за что я ему очень благодарен. Волков очень техничный. Мне его работа очень понравилась, он ногами бьет так мощно, у него сильные удары. Что он увидел — где открыто, где можно прибить — он подсказывал», — сказал Анкалаев в интервью «СЭ».

Анкалаев подерется с Уокером 13 января на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Бой Анкалаева и Уокера на UFC 294 был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что бразилец не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября 2023-го в Абу-Даби, ОАЭ.