Анкалаев: «Настрой на реванш с Уокером — закончить бой досрочно»

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) в интервью «СЭ» заявил, что ожидает яркий бой с Джонни Уокером (21-7).

«Не остыл к реваншу, потому что потерял много времени. Настрой хороший — закончить бой досрочно. Думаю, будет очень яркий бой. Можно сказать ему спасибо за то, что согласился на бой. Дали возможность закрыть этот вопрос. Когда мне кто-то говорил про него, я говорил: «Не-не-не, до боя его нужно оберегать»».

Анкалаев подерется с Уокером 13 января на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Бой Анкалаева и Уокера на UFC 294 был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что бразилец не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября 2023-го в Абу-Даби, ОАЭ.