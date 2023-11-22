Антонина Шевченко поделилась мнением о поединке сестры Валентины с мексиканкой Грассо

Боец UFC Антонина Шевченко отреагировала на поединок своей сестры Валентины с мексиканкой Алексой Грассо, который завершился вничью.

«Совершенно незаслуженно Валя получила 8-10 в пятом раунде. Это решило исход поединка. Даже если бы она проиграла 9-10, моя сестра вернула бы пояс. Маленькая деталь решила исход поединка. Встречались два бойца высокого уровня, они показали отличную технику, поэтому выиграть с большим преимуществом было невозможно. Мельчайшая деталь могла оказать влияние на результат. Это деталью стала оплошность судьи, о чем высказались многие спортсмены и Дана Уайт: «Откуда 8-10?» — цитирует Шевченко MMA.Metaratings.ru.

17 сентября в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе мексиканка Алекса Грассо и Валентиной Шевченко завершили бой вничью.