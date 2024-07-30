Ариэль Хельвани: «Топурия и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби»

Известный инсайдер Ариэль Хельвани подтвердил, что в UFC разрабатывают бой между чемпионом в полулегком весе Илией Топурией (14-0) и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7) на 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Топурия сказал на испанском телевидении, что его бой против Макса состоится в Абу-Даби», — написал пользователь соцсети X, на что Хельвани ответил: «Да. Это правда, потому что Ислам в недавнем интервью сказал, что у него травма. Планы меняются».

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.