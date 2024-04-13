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Сегодня, 12:30

Арман Царукян — Чарльз Оливейра: во сколько смотреть бой UFC 300 (по московскому времени)

Арман Царукян подерется с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото Getty Images
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Российский боец Арман Царукян проведет поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на юбилейном турнире UFC 300 в ночь на 14 апреля. Вечер ММА пройдет на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США). Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала боя Царукян — Оливейра — в 05.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Также следить за поединками можно на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

27-летний российский боец в ММА одержал 21 победу и три поражения. На счету 34-летнего бразильца — 34 победы при 9 поражениях.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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