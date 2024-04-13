Российский боец Арман Царукян проведет поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на юбилейном турнире UFC 300 в ночь на 14 апреля. Вечер ММА пройдет на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США). Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала боя Царукян — Оливейра — в 05.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Также следить за поединками можно на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

27-летний российский боец в ММА одержал 21 победу и три поражения. На счету 34-летнего бразильца — 34 победы при 9 поражениях.

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