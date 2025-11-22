Царукян и Хукер проведут поединок на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября

Российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер проводят поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 265 в субботу, 22 ноября. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар).

Начало боя Царукян vs Хукер ожидается в 23.30 по московскому времени (советуем следить за поединком заранее).

Трансляция боя Арман Царукян — Дэн Хукер на UFC Fight Night

Главный бой UFC Fight Night 265 между Царукяном и Хукером в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Статистика перед боем Арман Царукян — Дэн Хукер на UFC Fight Night

Арману Царукяну — 29 лет. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и потерпел 3 поражения. Ахалкалакец в 2024 году победил экс-чемпиона UFC, бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей на турнире UFC 300 13 апреля. До этого Царукян выиграл у американца Бенеила Дариюша нокаутом правым прямом с добиванием 2 декабря 2023 года в рамках UFC on ESPN в Остине (США).

Дэну Хукеру — 35 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 24 победы и 12 поражений. Предыдущее появление Хукера в клетке — 17 августа 2024 года на турнире UFC 305 в Перте (Австралия) против поляка Матеуша Гамрота (победа раздельным решением судей).