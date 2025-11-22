Сегодня, 16:25
Российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер проведут бой в легком весе в главном событии турнира UFC Fight Night 265.
Турнир UFC Fight Night 265 пройдет в субботу, 22 ноября. Вечер ММА принимает Доха (Катар) на ABHA Arena. Начало главного карда в 21.00 по московскому времени. Бой Царукяна и Хукера ожидается около 23.30 мск.
29-летний Царукян имеет в профессиональных ММА 22 победы и 3 поражения. 35-летний Хукер на профессиональном уровне одержал 24 победы и потерпел 12 поражений.
В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). С 20.00 мск шоу показывают канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).
Результат боя Царукян — Хукер и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.
Соглавное событие UFC Fight Night 265 — бой в полусреднем весе между американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.