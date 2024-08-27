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Сегодня, 07:44

Царукян: «Могут дать бой с Хукером за временный пояс»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) допускает, что UFC введет временный пояс в легком весе, за который подерутся Царукян и пятый номер рейтинга в легком весе Дэн Хукер (24-12).

«Я не видел бой Хукера с Гамротом, — сказал Царукян «СЭ». — Я не рассматриваю Хукера как потенциального соперника? Почему? Может быть, кто знает. Если Ислам не сможет выйти, могут и Дэна Хукера поставить за временный титул.

Если честно, я сфокусирован только на Исламе, а там, когда уже будет понимание, что Ислам не сможет драться, я переключусь на другого. Я не смотрю ниже меня. Я на первом месте — я смотрю, кто выше меня.

Плохие слова Хукера в мой адрес? Они умеют только говорить на камеру, а когда видят вживую, начинают прятаться, чтобы их не видели».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Хукер победил Матеуша Гамрота (24-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Арман Царукян
Дэн Хукер
UFC
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