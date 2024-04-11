Арман Царукян: кто соперник и дата боя на турнире UFC 300

Турнир UFC 300 пройдет на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в городе Парадайзе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 апреля. Вечер ММА начнется в 01.00 по московскому времени.

В главном карде состоится поединок российского бойца Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры. Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. На счету Царукяна 21 победа и три поражения. В активе Оливейры 34 победы при девяти поражениях.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Все поединки вечера смешанных единоборств покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бои главного карда будут доступны на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Полный кард турнира доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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