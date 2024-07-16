Арман Царукян: «Шлеменко — легенда»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) признался, что считает экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (65-15) легендой MMA.

«Конечно, [Шлеменко] легенда. Один из тех, кто стал чемпионом Bellator. И когда Шлеменко был на пике, кто был на пике? На тот момент даже чемпионов в UFC не было [из России]. Смотрел ли я его бой с [Гегардом] Мусаси? Конечно, смотрел. Болел за Мусаси. Мы за своих болеем», — сказал Царукян на HUSTLE SHOW.

Шлеменко владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе. Он завоевал этот титул 4 апреля 2013 года, победив Майкела Фалькао (39-21) техническим нокаутом на турнире Bellator 88. Шлеменко успешно защитил свой титул несколько раз, прежде чем проиграл его Брэндону Холси (12-5) 26 сентября 2014 года на турнире Bellator 126.