Царукян обратился к Чендлеру: «Мы не на одном уровне. Я хочу стать чемпионом, ты здесь ради денег»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) назвал свое главное отличие от седьмого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8).

«Майкл, мы не на одном уровне. Я здесь, чтобы стать чемпионом. Ты просто ждешь зарплаты. Я тоже не понимаю, почему ты ждал боя с Конором два года, за это время ты мог бы провести четыре захватывающих поединка», — написал Царукян в соцсети X в ответ на слова Чендлера о том, что он не понимает, почему Царукян не принял бой с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (25-1).

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор (22-6) и Чендлер подерутся 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.