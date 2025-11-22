Царукян обратился к Топурии на турнире UFC в Катаре: «Не ищи легких боев»

Россиянин Арман Царукян обратился к чемпиону UFC Илии Топурии после победы над Дэном Хукером на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

«Дэн, спасибо, благодаря ему я подрался в этом году. Он единственный, кто согласился подраться. Все убегали, особенно Илия. Если ты здесь, давай, вперед, нам нужно сделать стердаун. Есть только один первый претендент. Не ищи легких боев.

Все знают, что я должен драться за титул, и я готов. Отправьте мне контракт на конец января. Дэн Хукер сильный парень, пару киков хороших выбросил. Но я видел, что могу выдежать, моя ударка на другом уровне, борьба на другом, никто меня не остановит. Я лучший в мире, я стану чемпионом, защищу пояс как можно больше раз, побью все рекорды. Я очень много работаю, я очень умен, я посвятил всю жизнь спорту», — сказал Царукян в интервью в октагоне.

29-летний Царукян одержал пятую победу подряд. Его рекорд в ММА — 23-3.