Царукян: «Если Махачеву не удастся быстро повалить Порье, он будет в опасности»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) считает, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) попытается как можно быстрее провести третьему номеру рейтинга в легком весе Дастину Порье (30-8) тейкдаун.

«Я предполагаю, что Ислам попытается повалить Порье, удержать внизу, работать сверху и засабмитить. Если у него это не получится, если он захочет боксировать, то он будет в опасности. Дастин на другом уровне, он быстрый и обладает сильным ударом. Он может очень быстро нокаутировать, вот почему Ислам попытается как можно быстрее повалить Дастина. Я думаю, что Ислам — фаворит в этом противостоянии», — сказал Царукян New York Post Sports.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.