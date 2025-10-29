Арман Царукян против Дэна Хукера: дата боя UFC

Арман Царукян и Дэн Хукер встретятся на турнире UFC в Катаре

Российско-армянский боец Арман Царукян и Дэн Хукер из Новой Зеландии встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой соперников по легкому весу пройдет в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), начало главного карда — в 21.00 по московскому времени.

В предыдущем бою Царукян раздельным решением судей победил Чарльза Оливейру, а Хукер — Матеуша Гамрота. В январе Арман должен был провести поединок с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым, но снялся за сутки до события из-за проблем со здоровьем.

Царукян одержал 22 победы и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Его рост составляет 175 см, размах рук — 183 см.

В профессиональном рекорде Хукера — 24 победы и 12 поражений. Рост бойца составляет 183 см, размах рук — 191 см.

Результаты поединков UFC можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».