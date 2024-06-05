Царукян: «Махачев в пятираундовых боях не так хорошо дышит»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) раскритиковал четвертого номера рейтинга Дастина Порье (30-9) за то, что он в конце боя с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) отдал шею.

«Первый раунд прошел в сторону Махачева, и я думаю: «Блин, в натуре этот [Порье] мешок конченый». Потом смотрю, че-то включился. Ислам подустал, и уже бой был поинтереснее. Он [Порье] меня удивил, честно говоря. Но меня больше удивил Ислам, почему он так быстро устал и не мог бороть? В принципе, мы знаем, что Ислам в пятираундовых боях не так хорошо дышит, а это второй его пятираундовый бой, и он отдает концовки.

Мне интересно, откуда он нашел силы на удушку, но у меня такое чувство, что Порье просто взял и сдался, морально сломался. Оставалось 2,5 минуты, ну зачем ты свою шею отдаешь? Ну, перетерпи, перекрутись, что-нибудь сделай, но не сдавайся. Твой крайний бой, можно сказать, самый важный в жизни, ты берешь просто так и отдаешь шею. Я бы так просто не отдал бы этот бой», — сказал Царукян Outside MMA.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.