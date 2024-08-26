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Сегодня, 14:15

Арман Царукян: «Идут разговоры, что бой с Махачевым состоится в декабре»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Арман Царукян.
Фото Global Look Press
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1-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян рассказал «СЭ», что его бой с чемпионом Исламом Махачевым может состояться в декабре в США.

— По твоим ощущениям, когда ваш второй бой с Исламом состоится?

— Он должен был состояться в октябре, но сейчас его перенесли. Разговоры идут о декабре.

— А если случится так, что Ислам к этому времени не успеет восстановиться, будет ли бой за временный пояс?

— Смотря когда он вернется. Если ему будет нужна операция и он будет понимать, что вернется только весной, тогда, думаю, введут временный пояс.

— Кстати, ты будешь записывать социальный ролик-то?

— Нет. Если у меня бой в декабре, то не буду.

— Дэг Хукер победил Матеуша Гамрота. Как тебе бой с Хукером?

—  Может быть. Если Ислам не сможет выйти, могут и Дэна Хукера поставить за временный титул. Не знаю. Если честно, я сфокусирован только на Исламе. А если будет понимание, что Ислам не будет драться, тогда я уже переключусь на другого. Я не смотрю на тех, кто ниже меня [в рейтинге]. Я смотрю на тех, кто выше меня.

— И обязательное условие — временный пояс? Если это не бой против Ислама.

— Да. Иначе нет смысла драться с кем-то. И не с кем драться. С кем драться?

— Не знаю, смотрел ли ты интервью Дэна Хукера, но по нему сложилось впечатление, что он ненавидит тебя.

— Они только и умеют говорить на камеру, а когда видят в живую — начинают прятаться, чтобы не видели.

— Кстати, у тебя же была цель подраться в Нью-Йорке.

— Может быть, и в Нью-Йорк нас поставят. Нас могут поставить и в Нью-Йорке, и в Вегасе. Это два места, где может пройти наш бой с Исламом. Сейчас зависит больше от него — когда он скажет, что сможет подраться.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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