Арман Царукян сравнил безопасность в России и США

Армяно-российский боец Арман Царукян, занимающий первую строчку в рейтинге UFC в легком весе, рассказал, где он чувствует себя безопаснее — в России или США.

«Безопасно ли в России? Да, безопасно. Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — сказал Царукян в подкасте JAXXON.

В UFC Царукян дебютировал в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

В последнем бою, который прошел в турнире UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением судей экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

В турнире в Лос-Анджелесе Царукян должен был встретиться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым. Его заменил бразилец Ренато Мойкано, так как 28-летний Царукян получил травму спины. 19 января в титульном поединке на UFC 311 Махачев победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в четвертый раз в карьере.