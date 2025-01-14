Арман Царукян: статистика бойца перед турниром UFC 311

Арман Царукян проведет поединок на UFC 311 в ночь на 19 января

Представляющий Россию и Армению боец Арман Царукян проведет титульный поединок против действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 311 в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА пройдет на арене «Intuit Done» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Арман Царукян : данные и статистика бойца

Царукяну — 28 лет. Его рост — 175 см, весовая категория — 70 кг, размах рук — 183 см. Рекорд в профессиональных ММА — 22-3 (в UFC — 9-2).

В предыдущем поединке Арман победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 300 13 апреля 2024 года раздельным решением судей.

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