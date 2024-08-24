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Сегодня, 07:09

Гулян: «Уход Мокаева из UFC связан с деятельностью вне клетки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян прокомментировал решение UFC не продлевать контракт с непобежденным британским бойцом Мухаммадом Мокаевым.

«У Мокаева сложились не самые лучшие отношения с коллективом UFC. Создался ряд обстоятельств, что они отказались от ценного актива в пользу спокойствия матчмейкеров и других лиц организации. Мокаев — высокого уровня боец. Поэтому это связано с деятельностью вне клетки. Без акцента на боях. Но если бы он вырубал соперников в своих боях и был любимцем публики, от него было бы сложнее отказаться», — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.

28 июля на турнире UFC 304 Мокаев победил Манеля Капе единогласным решением судей. Это был последний бой британца по контракту. После турнира глава UFC Дана Уайт объявил, что организация не будет продлевать соглашение с Мухаммадом.

В активе Мокаева 13 побед и ни одного поражения. Один бой был признан несостоявшимся.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мухаммад Мокаев
UFC
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