Гулян возразил Гаджиеву: «Право UFC — не дать титульный бой Анкалаеву»

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян прокомментировал слова Камила Гаджиева, который заявил, что UFC деградирует, если так демонстративно не дает титульный бой Магомеду Анкалаеву.

«Камил сам делает яркие и интересные истории. Со спортивной точки зрения интересной было бы противостояние Владимира Минеева и Дмитрия Арышева. Это действующий чемпион против временного. Но с точки зрения шоу всем больше интересен бой Минеева и Исмаилова. Для Камила это бизнес, и для UFC это бизнес. При этом в UFC обозначили, что следующая победа Анкалаева принесет ему титульный бой. Он давно этого заслуживает. Но еще раз, кто платит, тот и заказывает музыку.

Если Анкалаев опять не получит титульный бой, тогда уже вопросы к Дане Уайту. Но это их право. UFC — коммерческая организация. У них нет обязательств. По заслугам Анкалаев должен был драться за титул. Он мог победить Алекса Перейру, а таких звезд у UFC осталось пять-шесть человек. Не хотелось бы его терять, с учетом того, как ярко он бьется и продает свои турниры», — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.

Бой Перейры и Раунтри состоится 5 октября на турнире UFC 307.