Сегодня, 07:40
Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян прокомментировал слова Камила Гаджиева, который заявил, что UFC деградирует, если так демонстративно не дает титульный бой Магомеду Анкалаеву.
«Камил сам делает яркие и интересные истории. Со спортивной точки зрения интересной было бы противостояние Владимира Минеева и Дмитрия Арышева. Это действующий чемпион против временного. Но с точки зрения шоу всем больше интересен бой Минеева и Исмаилова. Для Камила это бизнес, и для UFC это бизнес. При этом в UFC обозначили, что следующая победа Анкалаева принесет ему титульный бой. Он давно этого заслуживает. Но еще раз, кто платит, тот и заказывает музыку.
Если Анкалаев опять не получит титульный бой, тогда уже вопросы к Дане Уайту. Но это их право. UFC — коммерческая организация. У них нет обязательств. По заслугам Анкалаев должен был драться за титул. Он мог победить Алекса Перейру, а таких звезд у UFC осталось пять-шесть человек. Не хотелось бы его терять, с учетом того, как ярко он бьется и продает свои турниры», — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.
Бой Перейры и Раунтри состоится 5 октября на турнире UFC 307.