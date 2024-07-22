Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:00

Арнольд Аллен — Гига Чикадзе: статистика и результат последнего боя перед UFC 304

Гига Чикадзе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бой в полулегком весе между Арнольдом Алленом и Гигой Чикадзе пройдет в рамках турнира UFC 304. Вечер ММА состоится в ночь с 27 на 28 июля в турнире UFC 304 на арене «Co-op Live» в Манчестере (Великобритания).

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Аллен — британский боец ММА в полулегкой весовой категории. За 12 лет карьеры его рекорд составляет 19-3-0. Арнольд занимает 6-е место рейтинга UFC в своем весе. В своем последнем поединке он 20 января текущего года потерпел поражение судейским решением от Мовсара Евлоева.

Чикадзе — грузинский боец смешанного стиля в полулегком весе, бывший кикбоксер, который имеет в своем активе 15 побед и 3 проигрыша в ММА. В рейтинге UFC он находится на 9-м месте среди бойцов в полулегком весе. В своем последнем бою 26 августа прошлого года Чикадзе единогласным решением судей победил Алекса Касереса.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров.

Арнольд Аллен
Гига Чикадзе
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Надаль перед Олимпиадой проиграл в финале турнира в Бостаде
Песков назвал неприемлемым отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде в Париже
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

UFC 304: во сколько начнется турнир и время боев главного карда

О'Мэлли: «Алекс Перейра — чертовски страшный здоровяк. Его рука в четыре раза больше моей»