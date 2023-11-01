Арнольд Аллен: «Павлович — машина для нокаутов. Аспиналлу не надо с ним стоять и рубиться»

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе англичанин Арнольд Аллен (19-2) дал совет соотечественнику Тому Аспиналлу (13-3), как победить Сергея Павловича (18-1).

«Павлович – машина для нокаутов. У него 15 нокаутов в карьере, – сказал Аллен на своем YouTube-канале. – Он проиграл только Алистару Овериму. Тот все время клинчевал его, бил коленями, и в одном из тайских клинчей он сбил его с ног и нокаутировал.

Том Аспиналл – хороший грепплер. У него классные сабмишены. Он хорошо чередует тайский бокс и тейкдауны, неплохо выбрасывает удары. Ему надо постараться уложить Сергея на спину. Но если Том вступит в размен ударами, Сергей его уронит. Аспиналл должен быть неуловимым, много двигаться, чтобы Павлович не мог достать его ударами. Не надо стоять и рубиться. Если Аспиналл переведет бой в партер, то наверняка победит».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.