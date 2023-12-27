Арнольд Аллен: «Евлоев — очень серьезный соперник. Меня ждет тяжелое испытание»

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе англичанин Арнольд Аллен (19-2) поделился ожиданиями от поединка с девятым номером рейтинга Мовсаром Евлоевым (17-0).

«Евлоев очень раскручен, — сказал Аллен в интервью Violent Money TV. — После боя с Холлоуэем мы напрямую просили Брайана Ортегу, но он был вне игры. Есть и более легкие соперники, и парни с более высоким рейтингом, но я думаю, что Евлоев очень серьезный соперник, а рейтинги — это своего рода отбор, не так ли? Так что если вы обратитесь к официальным рейтингам — не UFC, а Fight Matrix, — он будет гораздо выше в рейтинге. Меня ждет тяжелое испытание. Я думаю, что победа над непобежденным парнем и лишение его хайпа и непобежденного рекорда — это гораздо важнее, чем победа над парнем под номером три в рейтинге, который находится на спаде или что-то в этом роде».

Аллен и Евлоев подерутся 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада, но поляк снялся с поединка из-за травмы.