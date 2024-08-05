Резников: «Умар может стать чемпионом, но в его дивизионе есть Ян и Двалишвили»

Пятый номер рейтинга ACA в легком весе Артем Резников (24-8) отметил, что Умар Нурмагомедов (18-0) может стать чемпионом UFC.

«Большинство боев турнира прошли ровно так, как я и ожидал. Победы Шары Буллета и Умара Нурмагомедова не стали сюрпризом. Удивило разве то, что Умар не уступал Кори в ударной технике, и что Сэндхаген легко вставал после проходов Нурмагомедова. У Умара большие шансы стать чемпионом, но не забываем, что в его дивизионе есть Петр Ян и Мераб Двалишвили», — сказал Резников Metaratings.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.